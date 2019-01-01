Общество

Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»

20 мая22:11

Представитель USM Holdings заявил, что его владелец Алишер Усманов не имеет никакого отношения к увольнениям в «Коммерсанте».

«Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников "Коммерсанта" из сообщений прессы», сообщила НСН пресс-служба USM.

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Ранее сообщалось, что журналисты «Коммерсанта» покинут издание по решению акционера СМИ Алишера Усманова. Речь идет о специальном корреспонденте Иване Сафронове и заместителе редактора отдела политики Максиме Иванове. 

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