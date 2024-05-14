Услуги турагентств подорожали в России на 20%

C 1 марта по 20 апреля 2024 года средний чек с предоплатой на услуги турагентств в России составил 56 009 рублей, на 20% превысив показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщила «Газета.Ru» на основе статистики от пресс-службы аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В популярном у россиян Краснодарском крае стоимость гостиниц, домов отдыха и отелей составила в среднем 6232 рубля за ночь. Это на 6% ниже, чем в 2023 году. Число покупок выросло на 61%. Турагентства повысили цены на свои услуги на 23% за год, до 86 176 рублей в среднем. Они пользовались спросом на 65% чаще, чем год назад.