Услуги турагентств подорожали в России на 20%

C 1 марта по 20 апреля 2024 года средний чек с предоплатой на услуги турагентств в России составил 56 009 рублей, на 20% превысив показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщила «Газета.Ru» на основе статистики от пресс-службы аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В популярном у россиян Краснодарском крае стоимость гостиниц, домов отдыха и отелей составила в среднем 6232 рубля за ночь. Это на 6% ниже, чем в 2023 году. Число покупок выросло на 61%. Турагентства повысили цены на свои услуги на 23% за год, до 86 176 рублей в среднем. Они пользовались спросом на 65% чаще, чем год назад.

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Чаще всего граждане оплачивали отели в Сочи и Красной Поляне, а также покупали SPA услуги и брали на прокат прогулочный транспорт.

В «Чек Индексе» рассказали, что развитие инфраструктуры для отдыхающих и улучшение сервиса поспособствовало увеличению турпотока в Краснодарский край. Активно заполняются гостинцы, отели, гостевые дома и глэмпинги. Одной из причин высокого спроса на путевки в Краснодарский край весной стала комфортная теплая погода в регионе, а также ситуация в «Крокусе», на фоне которой граждане отменяли и переносили свои туры в Москву.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН назвал Карелию популярным туристическим местом среди россиян.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
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