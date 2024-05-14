Минцифры работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией

Минцифры работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. Об этом в Госдуме заявил и.о. министра цифрового развития РФ Максут Шадаев.

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По его словам, российское ведомство прорабатывает вопрос вместе с белорусскими коллегами.

Шадаев добавил, что отмена роуминга принесет финансовые потери белорусским операторам, при этом российские операторы готовы согласиться на подобные издержки.

Ранее сообщалось, что к 2025 году Россия намерена отменить международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРоссияРоуминг

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