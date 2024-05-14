Минцифры работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией
14 мая 202416:09
Минцифры работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. Об этом в Госдуме заявил и.о. министра цифрового развития РФ Максут Шадаев.
По его словам, российское ведомство прорабатывает вопрос вместе с белорусскими коллегами.
Шадаев добавил, что отмена роуминга принесет финансовые потери белорусским операторам, при этом российские операторы готовы согласиться на подобные издержки.
Ранее сообщалось, что к 2025 году Россия намерена отменить международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru