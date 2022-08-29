Услуга по оформлению приглашений на въезд в РФ вновь доступна на Госуслугах

Услуга по оформлению приглашений на въезд в РФ вновь доступна на Госуслугах.

Захарова назвала причины приостановки выдачи биометрических паспортов

Также вновь доступна услуга по оформлению российского паспорта.

Ранее 26 августа сообщалось, что вышеуказанные услуги стали не доступны для пользователей. При попытки заказать услугу появлялось сообщение «Сервис МВД не отвечает».




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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Госуслуги
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