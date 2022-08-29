Услуга по оформлению приглашений на въезд в РФ вновь доступна на Госуслугах
29 августа 202223:37
Услуга по оформлению приглашений на въезд в РФ вновь доступна на Госуслугах.
Также вновь доступна услуга по оформлению российского паспорта.
Ранее 26 августа сообщалось, что вышеуказанные услуги стали не доступны для пользователей. При попытки заказать услугу появлялось сообщение «Сервис МВД не отвечает».
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29 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru