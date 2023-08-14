«Нефтянка против офиса»: Карьерный консультант объяснил сложности с заполнением вакансий

«Все зависит от того, о какой индустрии мы говорим. В нефтяной, сырьевой индустрии зарплаты более, чем конкурентно способны. Люди рвутся туда идти работать. Если же мы говорим про офисную индустрию, где люди работают менеджерами по продажам, секретарями, офис-менеджерами, то да, за последний год инфляция съела достаточное количество и накоплений, и денежных средств, поэтому зарплата не конкурентная. Если мы говорим про ИТ-сектор, то тут все в порядке. Если же взять индустрию стройки, то зарплаты стали не конкурентные из-за курса рубля. Это привело к тому, что большая часть сотрудников в этом сегменте - привлеченные трудовые мигранты. Сейчас стало невыгодно там работать», - сказал собеседник НСН.

По его словам, работодателям стоит перестать искать ошибки во вне и заняться собственным развитием.

«Вместо того, чтобы думать о том, в чем же проблема привлечения сотрудников, искать ошибки во вне, то стоит задуматься о том, как усилить свои позиции, как привлекать и удерживать лучшие таланты», - заключил эксперт.

Ранее бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов заявил «Радиоточке НСН», что массовые увольнения сотрудников МВД связаны с разницей зарплат в силовых ведомствах, судах и прокуратуре.

