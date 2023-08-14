«Нефтянка против офиса»: Карьерный консультант объяснил сложности с заполнением вакансий
Работодателям стоит задуматься о том, как привлекать и удерживать лучшие таланты и перестать искать проблемы во вне, заявил НСН карьерный консультант Гарри Мурадян.
Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал, в каких профессиональных областях высокие зарплаты.
Ранее в ходе опроса hh.ru работодатели заявили, что одна из основных причин сложностей с заполнением вакансий на российском рынке труда - неконкурентные зарплаты.
«Все зависит от того, о какой индустрии мы говорим. В нефтяной, сырьевой индустрии зарплаты более, чем конкурентно способны. Люди рвутся туда идти работать. Если же мы говорим про офисную индустрию, где люди работают менеджерами по продажам, секретарями, офис-менеджерами, то да, за последний год инфляция съела достаточное количество и накоплений, и денежных средств, поэтому зарплата не конкурентная. Если мы говорим про ИТ-сектор, то тут все в порядке. Если же взять индустрию стройки, то зарплаты стали не конкурентные из-за курса рубля. Это привело к тому, что большая часть сотрудников в этом сегменте - привлеченные трудовые мигранты. Сейчас стало невыгодно там работать», - сказал собеседник НСН.
По его словам, работодателям стоит перестать искать ошибки во вне и заняться собственным развитием.
«Вместо того, чтобы думать о том, в чем же проблема привлечения сотрудников, искать ошибки во вне, то стоит задуматься о том, как усилить свои позиции, как привлекать и удерживать лучшие таланты», - заключил эксперт.
Ранее бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов заявил «Радиоточке НСН», что массовые увольнения сотрудников МВД связаны с разницей зарплат в силовых ведомствах, судах и прокуратуре.
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