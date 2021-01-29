Ушёл в отставку вице-губернатор, которому просили дать Героя России
Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков ушёл в отставку. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства региона.
Отмечается, что губернатор области Николай Любимов подписал постановление об освобождении Грекова от должности по собственному желанию.
По данным регионального портала YA62.ru, экс-вице-губернатор перейдёт на другую работу, не связанную с государственной службой.
При этом издание Vidsboku сообщает, что незадолго до увольнения Грекова его деятельность в регионе проверяла комиссия администрации президента.
Игорь Греков после пресс-конференции президента Владимира Путина стал фигурантом информационного скандала. В ходе встречи главы государства со СМИ директор «МК в Рязани» Александра Безукладова, привлекая внимание табличкой «Я беременна», попросила присвоить Грекову звание Героя России.
По словам журналистки, вице-губернатор спас семь человек при пожаре после взрыва боеприпасов на территории бывшей воинской части в Рязанской области. Безукладова рассказала, что Греков сначала спас двух пожилых людей, получив при этом контузию, а после спас мать с двумя детьми и еще двоих пожилых людей.
Однако слова журналистки вскоре были опровергнуты. СМИ опубликовали видео, на котором начальник пожарной части заявил, что Греков никого не спасал. Участник спасательной операции Сергей Ожередов отметил, что пострадавших спасал он, начальник части и ещё несколько человек. Однако Греков заявил в беседе с журналистом Андреем Карауловым, что действительно участвовал в спасении людей.
После инцидента в Общественной палате потребовали наказать Безукладову и исключить её из членов Союза журналистов. Однако журналистка продолжила работу на своей должности. Кроме того, она заявила, что о поступке Грекова узнала из «обращения спасённых», и лично с вице-губернатором не знакома.
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