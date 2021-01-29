Ушёл в отставку вице-губернатор, которому просили дать Героя России

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков ушёл в отставку. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства региона.

Отмечается, что губернатор области Николай Любимов подписал постановление об освобождении Грекова от должности по собственному желанию.

По данным регионального портала YA62.ru, экс-вице-губернатор перейдёт на другую работу, не связанную с государственной службой.

При этом издание Vidsboku сообщает, что незадолго до увольнения Грекова его деятельность в регионе проверяла комиссия администрации президента.

Игорь Греков после пресс-конференции президента Владимира Путина стал фигурантом информационного скандала. В ходе встречи главы государства со СМИ директор «МК в Рязани» Александра Безукладова, привлекая внимание табличкой «Я беременна», попросила присвоить Грекову звание Героя России.

По словам журналистки, вице-губернатор спас семь человек при пожаре после взрыва боеприпасов на территории бывшей воинской части в Рязанской области. Безукладова рассказала, что Греков сначала спас двух пожилых людей, получив при этом контузию, а после спас мать с двумя детьми и еще двоих пожилых людей.