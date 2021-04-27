Ушла в отставку судья, смягчившая приговор Васильевой
Судья Мосгорсуда Марина Селина ушла в отставку, сообщает Sobesednik.ru. Квалификационная коллегия судей Москвы приняла ее заявление об уходе и не стала препятствовать.
Марина Селина рассматривала жалобы Михаила Ходорковского и Сергея Магнитского. Селина также смягчила условия домашнего ареста Евгении Васильевой по делу о хищениях в «Оборонсервисе». Ей было разрешено выходить на улицу и общаться со всеми, кроме фигурантов дела.
Марина Селина в 2012-2013 годах принимала участие в рассмотрении жалоб обвиняемых по «Болотному делу». Она отклонила жалобу Сергея Кривова, арест которого Европейский суд по правам человека признал незаконным и обязал Россию выплатить компенсацию в 3 000 евро.
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