Навальный подал в суд три иска против колонии
Алексей Навальный подал в Петушинский районный суд Владимирской области три иска к исправительной колонии №2 в Покрове, в которой он отбывает срок, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе суда рассказали, что оппозиционер считает незаконным решение об отказе приобретенных ему книг, а также просит признать незаконными действия сотрудников ИК-2 о постановке его на профилактический учёт как склонного к совершению побега.
Кроме того, Навальный пожаловался в суд на цензуру получаемых им газет, а именно вырезку из них некоторых статей.
Отмечается, что переданные в суд материалы в производство пока не приняты - сначала предстоит решить, относятся ли данные иски к его компетенции, после чего проверят, правильно ли оформлены иски.
Ранее Навальный заявил, что подает в суд на исправительную колонию №2 в Покрове из-за того, что ему не дают Коран, сообщает Ura.ru.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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