Ушла в отставку глава Московского следственного управления Агафьева
Руководитель Главного следственного управления полиции Москвы генерал-майор Наталья Агафьева подала рапорт на увольнение. Об этом говорится на сайте столичного главка МВД России.
Отмечается, что рапорт подан по выслуге лет. Агафьева служила в органах внутренних дел с 1978 года, на руководящих должностях — с 1985 года.
Столичное следственное управление она возглавляла более шести лет. За время службы «выстроила и реализовала эффективную систему методик расследования отдельных видов преступлений, характерных для столичного региона». Схема Агафьевой позволила возместить потерпевшим ущерб от преступления.
Ранее СМИ сообщили, что место Агафьевой может занять первый заместитель начальника ГСУ Александр Галицкий.
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