Умер экс-первый замминистра иностранных дел Владимир Титов
Бывший первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал сенатор.
Карасин подчеркнул, что Титов был незаурядным человеком, обладал жестким характером, «его уважали, но часто и побаивались».
Владимир Титов занимал должность первого замглавы МИД в 2013-2024 годах. Дипломат работал в системе МИД с 1980 года, в том числе занимал пост советника-посланника посольства РФ в Швеции, возглавлял Второй европейский департамент министерства, был послом РФ в Болгарии.
Ранее в возрасте 94 лет умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня.
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