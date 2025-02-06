Умер экс-первый замминистра иностранных дел Владимир Титов

Бывший первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал сенатор.

Карасин подчеркнул, что Титов был незаурядным человеком, обладал жестким характером, «его уважали, но часто и побаивались».

Владимир Титов занимал должность первого замглавы МИД в 2013-2024 годах. Дипломат работал в системе МИД с 1980 года, в том числе занимал пост советника-посланника посольства РФ в Швеции, возглавлял Второй европейский департамент министерства, был послом РФ в Болгарии.

Ранее в возрасте 94 лет умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня.

