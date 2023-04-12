Соловьев считает, что профессия журналиста становится женской

«Я не знаю, хорошо это или плохо, но наша профессия становится женской», - сказал он на лекции для стyдентов РАНХиГС.

Он отметил, что женщины в большинстве своем более внимательные, в то время как сильная половина склонна «рубить с плеча и читать наискосок». При этом «особый взгляд у профессии будет постепенно вырабатываться», добавил Соловьев.

