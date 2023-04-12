Соловьев считает, что профессия журналиста становится женской
12 апреля 202319:46
Профессия журналиста постепенно становится женской, в региональных изданиях четыре из пяти сотрудников изданий - девушки, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Его слова приводит РИА Новости.
«Я не знаю, хорошо это или плохо, но наша профессия становится женской», - сказал он на лекции для стyдентов РАНХиГС.
Он отметил, что женщины в большинстве своем более внимательные, в то время как сильная половина склонна «рубить с плеча и читать наискосок». При этом «особый взгляд у профессии будет постепенно вырабатываться», добавил Соловьев.
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru