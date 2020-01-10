Ушедшая из королевской семьи Меган Маркл нашла заработок

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, герцогиня Сассекская планирует зарабатывать на совместных проектах с крупными компаниями, например, Givenchy. В публикации подчеркивается, что в работе с Меган Маркл заинтересованы многие бренды, а сама она имеет обширные связи в фэшн-индустрии.

Ранее принц Гарри Меган Маркл объявили, что слагают с себя полномочия членов королевской семьи. Супруги планируют жить в Великобритании и Северной Америке.

В прессе неоднократно сообщалось, что Меган Маркл не смогла найти общего языка с членами королевской семьи, особенно с супругой принца Уильяма – Кейт Миддлтон.

