Ушедшая из королевской семьи Меган Маркл нашла заработок

10 января 202018:25

Супруга принца Гаррии Меган Маркл ведет переговоры о сотрудничестве с люксовыми модными брендами после отказа от королевских привилегий.

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Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, герцогиня Сассекская планирует зарабатывать на совместных проектах с крупными компаниями, например, Givenchy. В публикации подчеркивается, что в работе с Меган Маркл заинтересованы многие бренды, а сама она имеет обширные связи в фэшн-индустрии.

Ранее принц Гарри Меган Маркл объявили, что слагают с себя полномочия членов королевской семьи. Супруги планируют жить в Великобритании и Северной Америке.

В прессе неоднократно сообщалось, что Меган Маркл не смогла найти общего языка с членами королевской семьи, особенно с супругой принца Уильяма – Кейт Миддлтон.

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Фото: Wikimedia Commons
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