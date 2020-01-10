Ушедшая из королевской семьи Меган Маркл нашла заработок
Супруга принца Гаррии Меган Маркл ведет переговоры о сотрудничестве с люксовыми модными брендами после отказа от королевских привилегий.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, герцогиня Сассекская планирует зарабатывать на совместных проектах с крупными компаниями, например, Givenchy. В публикации подчеркивается, что в работе с Меган Маркл заинтересованы многие бренды, а сама она имеет обширные связи в фэшн-индустрии.
Ранее принц Гарри Меган Маркл объявили, что слагают с себя полномочия членов королевской семьи. Супруги планируют жить в Великобритании и Северной Америке.
В прессе неоднократно сообщалось, что Меган Маркл не смогла найти общего языка с членами королевской семьи, особенно с супругой принца Уильяма – Кейт Миддлтон.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- ВГТРК приостановила съемки программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама»
- Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье
- В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота
- Путин раскрыл дату запуска грузовых поездов по Крымскому мосту
- Росстат назвал размер инфляции в России в 2019 году