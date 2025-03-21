Ушаков назвал Лаврова «классным мужиком»

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова «классным мужиком». Такое мнение он высказал в интервью для документального фильма «Сергей Лавров: «Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному», показанного на телеканале «Звезда».

Ушаков отметил осведомленность главы МИД, подчеркнув, что тот может подробно рассказать о ситуации в любой стране, будь то Мьянма или Чили.