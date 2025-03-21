Ушаков назвал Лаврова «классным мужиком»

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова «классным мужиком». Такое мнение он высказал в интервью для документального фильма «Сергей Лавров: «Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному», показанного на телеканале «Звезда».

Ушаков отметил осведомленность главы МИД, подчеркнув, что тот может подробно рассказать о ситуации в любой стране, будь то Мьянма или Чили.

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В пятницу Сергей Лавров отмечает 75-летие. Он занимает пост министра иностранных дел России с 2004 года, являясь одним из самых долгоработающих глав внешнеполитических ведомств в мире.

До этого в течение десяти лет Лавров представлял Россию в ООН, возглавляя постоянное представительство страны в Нью-Йорке. За годы службы Лавров стал ключевой фигурой российской дипломатии, участвуя в решении крупнейших международных кризисов, включая события в Сирии, Украине, Иране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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