Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного
Министр иностранных дел Сергей Лавров награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
В указе отмечается, что глава МИД получил награду за «выдающиеся заслуги», вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса страны и «многолетнюю плодотворную государственную деятельность».
Сергей Лавров 21 марта отмечает 75-летие, пишет Ura.ru. Дипломат более 20 лет возглавляет российский МИД, он получил множество российских и международных наград, в том числе звание Героя Труда России, и стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
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