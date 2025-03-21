Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного

Министр иностранных дел Сергей Лавров награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

В указе отмечается, что глава МИД получил награду за «выдающиеся заслуги», вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса страны и «многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Сергей Лавров 21 марта отмечает 75-летие, пишет Ura.ru. Дипломат более 20 лет возглавляет российский МИД, он получил множество российских и международных наград, в том числе звание Героя Труда России, и стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

