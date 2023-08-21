«Усеяно минами»: Как СВО отразится на популяции дельфинов в Черном море
Генеральный директор большого сочинского дельфинария «Ривьера» Давид Согоян заявил НСН, что украинскими минами усеяна вся акватория Черного моря.
Акватория Черного моря усеяна украинскими минами, что может негативно сказаться на популяции дельфинов, заявил генеральный директор большого сочинского дельфинария «Ривьера» Давид Согоян в беседе с НСН.
Дельфины в Черном море оказались под угрозой исчезновения, пишет издание The New York Times. Утверждается, что животные погибли как у побережья Украины, так и Болгарии и Турции из-за мин в акватории. Министр экологии Украины Руслан Стрелец заявил, что за время спецоперации в море погибли около тысячи дельфинов. Согоян заявил, что утрата тысячи дельфинов ежегодно считается нормой.
«Если мы говорим о черноморских афалинах, то количество особей достигает 50-60 тысяч, утрата тысячи дельфинов по тем или иным причинам ежегодно считается нормой, к сожалению. Автор статьи упоминает мины, которыми усеяна акватория Черного моря. Вероятнее всего, это делает украинская сторона в связи с обороной. Эти мины потом плавают в акватории, что очень плохо. Но некорректно говорить об экоциде дельфинов в Черном море со стороны нашей страны. Нужно проводить исследование, которое займет не один год, чтобы оценить ущерб от СВО для дельфинов в Черном море», - отметил он.
При этом кандидат биологических наук Сергей Кривохижин заявил НСН, что на данный момент нет сведений о том, что спецоперация приводит к повышенной смертности дельфинов в Черном море.
«У меня нет сведений о том, что в этом году повышенная смертность дельфинов. Пики смертности связаны с разными причинами – истощение, болезни, рыболовные сети. Что касается спецоперации, никаких сведений нет о том, что это повлияло на дельфинов. Сообщения СМИ не находят научной почвы. Действительно, известно, когда мощные звуки вредили китообразным, но в основном от этого страдали млекопитающие, обитающие очень глубоко. У нас этих видов нет. Никакого риска утраты популяции дельфинов сейчас нет. Численность высокая и она устойчиво росла последние годы. Очень приблизительно численность можно оценить в сотни тысяч», - заключил он.
Ранее в Анапе призвали туристов проявлять осторожность с дельфинами. Заявление местных властей прозвучало на фоне участившихся случаев приближения дельфинов к берегу. Они, как правило, заплывают на мелководье во время охоты на мелкую рыбу. Мест, где купаются люди, млекопитающие не избегают, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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