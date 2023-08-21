«Усеяно минами»: Как СВО отразится на популяции дельфинов в Черном море

«Если мы говорим о черноморских афалинах, то количество особей достигает 50-60 тысяч, утрата тысячи дельфинов по тем или иным причинам ежегодно считается нормой, к сожалению. Автор статьи упоминает мины, которыми усеяна акватория Черного моря. Вероятнее всего, это делает украинская сторона в связи с обороной. Эти мины потом плавают в акватории, что очень плохо. Но некорректно говорить об экоциде дельфинов в Черном море со стороны нашей страны. Нужно проводить исследование, которое займет не один год, чтобы оценить ущерб от СВО для дельфинов в Черном море», - отметил он.

При этом кандидат биологических наук Сергей Кривохижин заявил НСН, что на данный момент нет сведений о том, что спецоперация приводит к повышенной смертности дельфинов в Черном море.

«У меня нет сведений о том, что в этом году повышенная смертность дельфинов. Пики смертности связаны с разными причинами – истощение, болезни, рыболовные сети. Что касается спецоперации, никаких сведений нет о том, что это повлияло на дельфинов. Сообщения СМИ не находят научной почвы. Действительно, известно, когда мощные звуки вредили китообразным, но в основном от этого страдали млекопитающие, обитающие очень глубоко. У нас этих видов нет. Никакого риска утраты популяции дельфинов сейчас нет. Численность высокая и она устойчиво росла последние годы. Очень приблизительно численность можно оценить в сотни тысяч», - заключил он.

Ранее в Анапе призвали туристов проявлять осторожность с дельфинами. Заявление местных властей прозвучало на фоне участившихся случаев приближения дельфинов к берегу. Они, как правило, заплывают на мелководье во время охоты на мелкую рыбу. Мест, где купаются люди, млекопитающие не избегают, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».