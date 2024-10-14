«Ущерб в 3,2 млн»: На Сахалине задержали браконьеров за заготовку красной икры
На Сахалине задержали трех браконьеров за заготовку красной икры, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по региону.
Сотрудники изъяли более 55 килограммов ястыков икры кеты и 401 экземпляр кеты. По предварительным данным, нарушители нанесли биологическим ресурсам ущерб, который оценивается в 3,2 миллиона рублей. На данный момент обсуждается возбуждение уголовного дела.
До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы рыбодобывающим организациям и поставщикам, чтобы те предоставили информацию об объемах вылова, переработке, транспортировке и структуре себестоимости рыбной продукции.
Служба изучит ситуацию с самыми популярными видами рыбы, включая минтай, сельдь, треску и горбушу. От торговых сетей ФАС получила данные о ежемесячной динамике цен на отдельные виды рыбы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru