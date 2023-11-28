Ущерб от шторма в Крыму предварительно оценили в 490 млн рублей

Ущерб от шторма в Крыму оценивается в более чем 490 миллионов рублей, заявил глава регионального МЧС Сергей Садаклиев.

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По его словам, оценка является предварительной. Садаклиев допустил, что сумма ущерба увеличится в два раза, пишет ТАСС.

Чиновник уточнил, что без электроэнергии остаются 55 тысяч жителей полуострова. Стихия повредила частично или полностью 741 дом.

Он отметил, что пострадавшие из подтопленных домов остаются в пунктах временного размещения в Евпатории и Сакском районе.

В воскресенье на Крым обрушился ураганный ветер. Также непогода затронула Краснодарский край и другие регионы. Погибли четыре человека, пострадали несколько десятков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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