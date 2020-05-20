Уровень шума от поездов на МЖД в центре столицы снизится на 40%
Крупный транспортно-пересадочный узел появится на базе железнодорожной станции «Москва-Каланчевская». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Такое заявление градоначальник сделал в ходе осмотра участка «Москва-Пассажирская-Курская» — «Москва-Каланчевская» Московской железной дороги (МЖД). На нём в настоящий момент продолжаются работы по реконструкции.
В свою очередь, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони отметил, что работы выполняются в срок, и за четыре месяца выполнено 22% от планов на 2020 год. Кроме того, он подчеркнул, что этот участок является одним из самых сложных по уровню работ, поскольку реконструкция проходит без остановки движения поездов. Олег Тони заявил, что после проведения работ на участке появятся шумоизолирующие экраны. Предполагается, что уровень шума упадет на 40%.
Добавим, на стройке работают 500 человек, все они используют индивидуальные средства защиты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Напомним, в конце марта Сергей Собянин принял участие в открытии второй линии Некрасовской линии метрополитена и примыкающей к ней части Большой кольцевой линии. Теперь пассажиры могут ездить по второму отрезку этой ветки от «Косино» до «Лефортово», всего открыто шесть новых станций, они соединены с уже действующими.
Как отметил градоначальник, подземка в Москве строилась даже в самые тяжёлые времена, происходит это и сегодня, когда ситуацию трудно назвать простой. По словам Собянина, новая линия одна из самых протяженных в Москве. Некрасовская улучшит транспортную доступность миллиону жителей, а также позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую ветку метро.
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