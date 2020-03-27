В Москве на станции «Нижегородская» построят транспортно-пересадочный узел

В Москве на станции метро «Нижегородская» построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Рязанская». Он объединит две линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Горьковское направление железных дорог. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«ТПУ "Рязанская" располагается на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей. Основой узла станут станции «Нижегородская» Некрасовской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК. Кроме того, в состав ТПУ войдут платформа Карачарово Горьковского направления железной дороги и остановки наземного общественного транспорта», – сказал Бочкарев.

По его словам, после ввода узла в эксплуатацию, им будут пользоваться около 400 тысяч пассажиров в сутки. Коммерческая часть ТПУ будет включать торговый центр, комплекс апартаментов с офисами и паркингом, центр госуслуг «Мои документы». Помимо этого, частью узла станут наземные перехватывающие парковки. А на прилегающей территории появится многоярусный ландшафтный парк.

«Он станет буферной зоной между жилыми кварталами и транспортным узлом. Для этого парка были подобраны растения, устойчивые к городским условиям – ольха и липа, а также многолетние цветы и кустарники», – добавил вице-мэр.

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй участок Некрасовской линии метро и примыкающую к нему часть Большой кольцевой линии.

