Уровень преступности в Москве за девять лет снизился в несколько раз

Число разбойных нападений и грабежей в российской столице сократилось в пять раз по сравнению с 2010 годом. Такую статистику мэр Москвы Сергей Собянин озвучил, выступая на общегородском расширенном совещании, посвящённом профилактике правонарушений в мегаполисе.

По данным градоначальника, количество угонов автомобилей и краж квартир за тот же период уменьшилось в четыре раза, убийств – вдвое, передает АГН «Москва». Как заметил Собянин, такими показателями может гордиться любой город Земли. По его словам, столица России на сегодня - один из самых безопасных мегаполисов планеты.

Одновременно мэр заявил о насущной потребности создавать новые технологии для борьбы с киберпреступностью. В связи с этим Собянин отметил нерадостную тенденцию роста IT-преступности за последние годы в арифметической прогрессии. Среди таких преступлений он назвал торговлю персональными данными, использование электронных платежей в преступных целях, телефонное мошенничество.

Для эффективной борьбы с подобными преступлениями оснащение правоохранительных органов информационными технологиями должно быть на высоком уровне, подчеркнул Собянин.

