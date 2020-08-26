«Уроки Добра» Фонда Хабенского выходят в онлайн
Благотворительный Фонд Константина Хабенского запустил ежегодную всероссийскую акцию к первому сентября «Уроки Добра».
В этом году она впервые пройдет онлайн. Создать страницу «Уроков добра» своего класса теперь можно на официальном сайте.
В рамках акции традиционно в День знаний, 1 сентября, школьники дарят классному руководителю вместо букета по одному цветку, а сэкономленные на покупке букетов средства переводят на помощь подопечным Фонда Хабенского — детям с опухолями мозга.
За шесть лет акции Фонд Хабенского собрал на помощь детям с таким серьезным заболеванием более 9,5 млн рубля. Эти деньги дали шанс на выздоровление более 60 мальчикам и девочкам, которым помогает Фонд. Средства были потрачены на необходимое лечение, дорогостоящие препараты, прохождение реабилитации и многое другое.
Благотворительный фонд Константина Хабенского существует с апреля 2008 года.
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