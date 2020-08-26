«Уроки Добра» Фонда Хабенского выходят в онлайн

В рамках акции традиционно в День знаний, 1 сентября, школьники дарят классному руководителю вместо букета по одному цветку, а сэкономленные на покупке букетов средства переводят на помощь подопечным Фонда Хабенского — детям с опухолями мозга.

За шесть лет акции Фонд Хабенского собрал на помощь детям с таким серьезным заболеванием более 9,5 млн рубля. Эти деньги дали шанс на выздоровление более 60 мальчикам и девочкам, которым помогает Фонд. Средства были потрачены на необходимое лечение, дорогостоящие препараты, прохождение реабилитации и многое другое.

Благотворительный фонд Константина Хабенского существует с апреля 2008 года.



