Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище

По его словам, траурное мероприятие пройдёт в воскресенье с 10 до 15 часов в зале Троекуровского кладбища.

«Это будет специальный день для того, чтобы простились поклонники, пришла пресса», - отметил он.

Кудряшов добавил, что близкие Шатунова «категорически не хотят соприкасаться с прессой», поэтому похороны певца состоятся 27 июня на Троекуровском кладбище и будут закрытыми.

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в одной из подмосковных больниц, сообщают «Невские новости». Причиной смерти стал обширный инфаркт. Шатунову было 48 лет.

