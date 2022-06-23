Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище
Пресс-секретарь певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов заявил, что открытое прощание с музыкантом состоится 26 июня в Москве, сообщает ТАСС.
По его словам, траурное мероприятие пройдёт в воскресенье с 10 до 15 часов в зале Троекуровского кладбища.
«Это будет специальный день для того, чтобы простились поклонники, пришла пресса», - отметил он.
Кудряшов добавил, что близкие Шатунова «категорически не хотят соприкасаться с прессой», поэтому похороны певца состоятся 27 июня на Троекуровском кладбище и будут закрытыми.
Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в одной из подмосковных больниц, сообщают «Невские новости». Причиной смерти стал обширный инфаркт. Шатунову было 48 лет.
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