«Очень жаль, что его нет»: Буланова рассказала об умершем Шатунове

Ранее стало известно, что Шатунов скончался на 49-м году жизни.

По словам Булановой, на протяжении долгого времени они тесно сотрудничали с бывшим солистом «Ласкового мая».

«Мы работали в гастрольном туре в Германии с Юрием. Он был прекрасным человеком, который много горестей и бед пережил, смог сохранить человечность, достоинство. Очень жаль, что его нет. Зато остались его песни в наследие нам», — рассказала певица в беседе с «Вечерней Москвой».

Буланова добавила, что связывалась с Шатуновым восемь лет назад и не знала, как складывалась его жизнь в последние годы. Певица выразила соболезнования родным и близким коллеги.

