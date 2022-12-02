Юристы стали в 2 раза чаще страховать свою ответственность

Число оформленных договоров по страхованию ответственности юристов и адвокатов за 9 месяцев этого года выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные перед днем юриста, который отмечается в России 3 декабря, публикует «Ингосстрах».

По данным страховой компании, полисы страхования ответственности юридических компаний и адвокатов чаще всего оформляли в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре и Туле. Онлайн страховку чаще всего выбирали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Новосибирска. В офисах полис приобретали в Москве, Ижевске, Туле и Абакане.

Как пояснил начальник управления страхования ответственности «Ингосстраха» Дмитрий Шишкин, порой даже одно неправильно оформленное заявление правового характера может повлечь за собой серьёзные риски, из-за которых деятельность юристов и адвокатов может быть приостановлена.

«Цена ошибки для этих профессионалов слишком высока, и поэтому им важно знать, что при любой ситуации их поддержат и помогут. Именно для них «Ингосстрах» разработал оптимальный страховой полис, который позволит юристам и адвокатам выбрать риски и страховую сумму, исходя из своих предпочтений», - рассказал Шишкин.

Полис страхования профессиональной ответственности юридических компаний и адвокатов от «Ингосстраха» поможет специалистам защитить свою деятельность и минимизировать возможные потери. В компании подчёркивают, что договор можно настроить под себя, отметив в нём только нужные риски и выбрав подходящую страховую сумму.

