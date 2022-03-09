Юрист заявила об обострении проблемы с арендой жилья в России
Юлия Швец отметила, что риэлтерские компании пытаются сдать жилье по завышенным ставкам.
На рынке недвижимости фиксируются проблемы с арендой жилья, участились случаи мошенничества, заявила юрист Московского Общества защиты потребителей Юлия Швец в пресс-центре НСН.
«В основном обращения связаны с арендой жилья, поскольку те люди, которые брали ипотечные кредиты, они их выплачивают по тем ставкам, по новым еще вопросов не возникало. С арендой жилья вопросы связаны со сложностью аренды жилых помещений – очень мало объявлений, которые несут под собой реальную возможность снять жилье. Чаще всего это риэлтерские компании, которые пытаются это жилье сдать по завышенным ставкам, много висит информации с ложными данными, были заявления и по мошенническим действиям, когда собирают деньги, а никаких показов нет», - отметила она.
До 20 марта россияне еще могут оформить ипотеку по низким ставкам, если успели получить одобрение, заявила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина в пресс-центре НСН.
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