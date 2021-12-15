Юрист заявила, что зарплату перед Новым годом должны выплатить досрочно
Юрист по трудовому праву Ольга Петрова заявила, что при выпадении дня выплаты зарплаты на выходной или праздничный день, работодатель обязан перечислить деньги до нерабочего периода, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, если работникам выплачивают зарплату в период с первого по девятое число месяца, то в декабре они могут рассчитывать на досрочное получение денег.
Специалист отметила, что работодатель может самостоятельно принять решение о досрочной выплате зарплаты, однако если он сделает это позже даты, указанной в трудовом договоре, то это считается просрочкой, за которую он обязан заплатить процент.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12 млрд рублей на зарплаты бюджетников, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Вирусолог Альтштейн: Пандемия COVID-19 может закончиться к концу 2022 года
- Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий полиции
- Путин исполнил желание 13-летней участницы акции «Ёлка желаний»
- Цены на газ в Европе взлетели до рекордных отметок
- СМИ: Судья из Симферополя угрожал сотрудникам ГИБДД после аварии
- Новый канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией
- Работницы Tesla обвинили Илона Маска в поощрении домогательств
- Гонщик Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра
- Путин заявил, что борьба с бедностью является одним из основных приоритетов
- PR-директор Григория Лепса опроверг госпитализацию певца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru