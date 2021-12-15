Юрист заявила, что зарплату перед Новым годом должны выплатить досрочно

Юрист по трудовому праву Ольга Петрова заявила, что при выпадении дня выплаты зарплаты на выходной или праздничный день, работодатель обязан перечислить деньги до нерабочего периода, сообщает «Вечерняя Москва».

Названа зарплата сотрудников Пенсионного фонда России

По её словам, если работникам выплачивают зарплату в период с первого по девятое число месяца, то в декабре они могут рассчитывать на досрочное получение денег.

Специалист отметила, что работодатель может самостоятельно принять решение о досрочной выплате зарплаты, однако если он сделает это позже даты, указанной в трудовом договоре, то это считается просрочкой, за которую он обязан заплатить процент.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12 млрд рублей на зарплаты бюджетников, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/Dan Moyle
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