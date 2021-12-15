Юрист заявила, что зарплату перед Новым годом должны выплатить досрочно

По её словам, если работникам выплачивают зарплату в период с первого по девятое число месяца, то в декабре они могут рассчитывать на досрочное получение денег.

Специалист отметила, что работодатель может самостоятельно принять решение о досрочной выплате зарплаты, однако если он сделает это позже даты, указанной в трудовом договоре, то это считается просрочкой, за которую он обязан заплатить процент.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12 млрд рублей на зарплаты бюджетников, сообщает RT.

