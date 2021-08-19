Названа зарплата сотрудников Пенсионного фонда России
Средний размер заработной платы сотрудников центрального аппарата Пенсионного фонда России в прошлом году увеличился на 17,8% по сравнению с 2019 годом, до 91,9 тысячи рублей, сообщает Счетная палата в своем отчете.
В территориальных органах ПФР зарплата за год выросла на 15,3%, до 46,8 тысячи рублей. Фонд оплаты труда по системе ПФР в 2020 году составил 68,117 млрд рублей (рост на 13,3%).
Объем расходов на обеспечение деятельности Пенсионного фонда России и его территориальных органов в прошлом году по сравнению с 2019 годом вырос на 6,346 млрд рублей, или на 5,7%.
Ранее стало известно, что в октябре Госдума может принять законопроект, который с 2022 года защитит россиян от потери пенсионных накоплений при переводах из одного НПФ в другой - в том случае, если будет доказано, что это сделано незаконно. В настоящее время восстановление накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке.
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