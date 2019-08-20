Юрист: Законные пути получить лекарства для тяжелобольных не работают!
Помогавшая подозреваемой в контрабанде психотропных веществ юрист Детского хосписа «Дом с маяком» рассказала на пресс-конференции НСН, почему родители тяжелобольных детей рискуют свободой ради их спасения.
У тех, кто заказывает за рубежом запрещенные в России лекарства для своих тяжелобольных детей, просто нет другого выхода, заявил на пресс-конференции НСН руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» Василий Генералов.
И хотя законные пути получить необходимые лекарства есть, они, к сожалению, не работают, уточнила в ходе пресс-конференции НСН юрист Детского хосписа «Дом с маяком» Екатерина Романова, помогавшая Елене Боголюбовой, подозреваемой в контрабанде психотропных веществ.
«Если судить по законодательству, то любая мама должна обратиться в районное лечебное учреждение, после этого получить федеральный консилиум, и далее данные документы направляются в Минздрав для обеспечения. К сожалению, данная практика не работает. Мало того, что федеральный консилиум получить достаточно сложно, так еще и не получишь потом обеспечения. Родители больного ребенка оказываются в ситуации, когда препарат прописан изначально кем-то, потом рекомендован, многие отправляются за федеральным консилиумом, но все равно остаются без препарата. Они естественно обращаются к иным путям для того, чтобы обеспечить ребенка и вывести его из состояния, которое ухудшает его жизнедеятельность весьма серьезно», — сказала она.
При этом юрист порекомндовала родителям все же пытаться добиться федерального консилиума, но признала, что стопроцентной защиты в этом вопросе не будет до тех пор, пока ввоз необходимых преапаратов не будет легализован.
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