Юрист: За пропуск обеда сотрудники могут получить выговор от начальства
За пропуск обеденного перерыва работники могут получить выговор от начальства. Об этом сообщает RT со ссылкой на юриста Илью Русяева.
Он объяснил, что если сотрудник не ест во время перерыва, но и не работает, то оснований для наказания нет, так как работник может использовать свободное время по своему усмотрению. По словам юриста, речь идет именно об отказе от отдыха и продолжении работы.
Русяев отметил, что трудовое законодательство регулирует сам режим, а не факт приема пищи. При этом он подчеркнул, что исключение составляют лишь специфические работы и смены продолжительностью до четырех часов. В таком случае, уточнил специалист, перерыв сотруднику может не предоставляться.
Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, что ошибки в трудовых книжках могут повлиять на размер пенсионных выплат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
