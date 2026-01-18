Юрист: За пропуск обеда сотрудники могут получить выговор от начальства

Он объяснил, что если сотрудник не ест во время перерыва, но и не работает, то оснований для наказания нет, так как работник может использовать свободное время по своему усмотрению. По словам юриста, речь идет именно об отказе от отдыха и продолжении работы.

Русяев отметил, что трудовое законодательство регулирует сам режим, а не факт приема пищи. При этом он подчеркнул, что исключение составляют лишь специфические работы и смены продолжительностью до четырех часов. В таком случае, уточнил специалист, перерыв сотруднику может не предоставляться.

