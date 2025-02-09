Юрист: Владельцам заброшенных участков с 1 марта грозит их изъятие
В России владельцам заброшенных земельных участков с 1 марта может грозить их изъятие, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление юриста Филиппа Терёхина.
По его словам, вскоре изменятся правила освоения участков, которые находятся в населённых пунктах и садоводствах. В течение трёх лет купленный или имеющийся участок должен быть освоен. Речь идет о строительстве или выращивании каких-либо культур.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в обязательном порядке информировать родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru