Юрист: Владельцам заброшенных участков с 1 марта грозит их изъятие

В России владельцам заброшенных земельных участков с 1 марта может грозить их изъятие, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление юриста Филиппа Терёхина.

По его словам, вскоре изменятся правила освоения участков, которые находятся в населённых пунктах и садоводствах. В течение трёх лет купленный или имеющийся участок должен быть освоен. Речь идет о строительстве или выращивании каких-либо культур.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в обязательном порядке информировать родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

