Юрист Троицкая поддержала Шнурова в конфликте с Собчак

«Я в этой ситуации принимаю сторону Сергея Владимировича. Наконец-то хоть кто-то ее осадил и поставил на место и все-таки карма существует», – заявила Троицкая.

Она также отметила, что готова выступить юристом Шнурова, если дело дойдет до суда.

Эльнара Троицкая с лета 2021 года находится в судебных тяжбах с Собчак из-за видео журналистки с Петербургского международного экономического форума. Троицкая считает, что Собчак выставила ее девушкой, которая посетила форум для поиска богатого мужчины.

