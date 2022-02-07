Юрист Троицкая поддержала Шнурова в конфликте с Собчак

Юрист из Санкт-Петербурга Эльнара Троицкая поддержала музыканта Сергея Шнурова в конфликте с журналисткой Ксенией Собчак из-за вышедшего клипа «Шмарафон». Свое мнение Троицкая высказала в социальных сетях.

По мнению юриста, Собчак «направо и налево прыскает ядом, оскорбляет и унижает». А Шнуров «выступил в роли настоящего градусника общественного настроения», выпустив клип.

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«Я в этой ситуации принимаю сторону Сергея Владимировича. Наконец-то хоть кто-то ее осадил и поставил на место и все-таки карма существует», – заявила Троицкая.

Она также отметила, что готова выступить юристом Шнурова, если дело дойдет до суда.

Эльнара Троицкая с лета 2021 года находится в судебных тяжбах с Собчак из-за видео журналистки с Петербургского международного экономического форума. Троицкая считает, что Собчак выставила ее девушкой, которая посетила форум для поиска богатого мужчины.

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:Ксения СобчакСергей Шнуров
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