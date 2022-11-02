Юрист спрогнозировал наказание для устроившего ДТП на улице 1905 года

Мужчине, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы на улице 1905 года и сбежал с места происшествия, может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом заявил кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский в разговоре с NEWS.ru.

Два человека погибли в ДТП с грузовиком и такси в центре Москвы

По его словам, водителю грузовика будет предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), причем сразу с квалифицированным составом преступления. Семеновский отметил, что речь идет о части 6 статьи 264, когда лицо, управлявшее транспортным средством, нарушило ПДД, при этом нарушение повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, и также преступление еще сопряжено с оставлением места его совершения.

Так, юрист подчеркнул, что виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее столичный департамент транспорта опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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