Юрист сообщила, что число разводов увеличивается в феврале-марте
Наиболее часто россияне разводятся на фоне отсутствия взаимопонимания, совместного проживания с родственниками, затруднительного финансового положения, измен, обмана, насилия, или злоупотребление алкогольными напитками одним из супругов, сообщила юрист Евгения Данилова.
«Появление на свет ребенка в семье также является причиной распада, в целом рождение ребенка является значительным изменением в жизни любой пары, и не все пары успешно справляются с этим испытанием», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам юриста, в обществе сегодня недостаточно развит институт семьи. Как добавила Данилова, число разводов увеличивается в феврале-марте, что может быть связано с долгими праздничными днями.
По данным Росстата, за январь — март текущего года в стране было зарегистрировано 145 тысяч браков и 160 тысяч разводов, напоминает «Радиоточке НСН»
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