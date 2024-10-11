Юрист сообщила, что число разводов увеличивается в феврале-марте

«Появление на свет ребенка в семье также является причиной распада, в целом рождение ребенка является значительным изменением в жизни любой пары, и не все пары успешно справляются с этим испытанием», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам юриста, в обществе сегодня недостаточно развит институт семьи. Как добавила Данилова, число разводов увеличивается в феврале-марте, что может быть связано с долгими праздничными днями.

По данным Росстата, за январь — март текущего года в стране было зарегистрировано 145 тысяч браков и 160 тысяч разводов, напоминает «Радиоточке НСН»

