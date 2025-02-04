Юрист сообщил о новом порядке выдачи свидетельств о наследстве в РФ
С 5 февраля в России начнет действовать обновленный порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста и руководителя центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.
Он напомнил, что при оформлении свидетельства о праве на наследование нотариусы будут обязаны запрашивать информацию через систему Единого государственного реестра ЗАГС. В этом случае будет произведена проверка факта смерти наследодателя и установка родственных связей.
Хаминский также допустил, что нововведение упростит порядок вступления в наследство и сократит число судебных споров.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли инициативу о возможности внесудебного восстановления срока принятия наследства наследниками погибших участников спецоперации, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия сократила импорт семян в 2,5 раза
- ФАС трижды оштрафовала «Альфа-банк» за ненадлежащую рекламу
- На аукционе в Саудовской Аравии будут принимать ставки в криптовалюте
- СМИ: Власти Британии хотят избежать пошлин Трампа, увеличив закупки у США
- СМИ: Honda предложил Nissan стать своей дочерней компанией
- Двоих военнослужащих ВСУ осудили за вторжение в Курскую область
- СМИ: Больные оспой обезьян пациенты сбежали из лечебных центров в ДР Конго
- В США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за собачьи бои
- Врачи в Подмосковье достали из желудка школьника флешку с домашним заданием
- Песков прокомментировал желание США получать редкоземельные металлы Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru