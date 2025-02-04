Юрист сообщил о новом порядке выдачи свидетельств о наследстве в РФ

С 5 февраля в России начнет действовать обновленный порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста и руководителя центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

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Он напомнил, что при оформлении свидетельства о праве на наследование нотариусы будут обязаны запрашивать информацию через систему Единого государственного реестра ЗАГС. В этом случае будет произведена проверка факта смерти наследодателя и установка родственных связей.

Хаминский также допустил, что нововведение упростит порядок вступления в наследство и сократит число судебных споров.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли инициативу о возможности внесудебного восстановления срока принятия наследства наследниками погибших участников спецоперации, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Россия

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