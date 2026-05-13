Познер назвал ушедшего из жизни Молчанова честным человеком и истинным журналистом

Телеведущий Владимир Познер назвал своего коллегу, ведущего программы «До и после полуночи» Владимира Молчанова, честным человеком и истинным журналистом. Об этом Познер заявил в беседе с NEWS.ru.

Ранее стало известно, что Молчанов умер в возрасте 75 лет.

Как отметил Познер, он познакомился с Молчановым давно, «еще когда он не был журналистом, а был, можно сказать, подростком».

«Его, в общем-то, не знали, пока он не стал делать программу «До и после полуночи», которая, на мой взгляд, остается одной из лучших на советском и русском телевидении. Очень жалко, что она исчезла. Молчанов мог бы долго ее делать. Она была не только по содержанию безупречной, но и по форме и недаром пользовалась успехом», — поделился ведущий.

По словам Познера, Молчанов был честным человеком, который не шел на какие компромиссы, «не прогибался» и до конца оставался журналистом. Ведущий выразил надежду, что его коллегу будут помнить.

