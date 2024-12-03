Юрист сообщил, что лабрадора и немецкую овчарку можно выгуливать без намордника

«Ответственность за поведение собаки всегда лежит на владельце, поэтому ношение намордника может быть дополнительной мерой предосторожности даже для неагрессивных пород», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Как напомнил Адамс, питомцев также можно выгуливать без поводка и намордника на огороженной территории, которая принадлежит владельцу животного. При этом на ограждении должна быть надпись в предупреждением о присутствии собаки.

Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Инициатива предполагает, что за выгул собак без поводка и намордника или нахождение животных на детских площадках гражданам будет грозить штраф до трех тысяч рублей, должностным лицам - до 15 тысяч рублей, а штраф для юрлиц составит до 30 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

