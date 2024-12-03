Юрист сообщил, что лабрадора и немецкую овчарку можно выгуливать без намордника
Немецких овчарок и лабрадоров можно выгуливать без намордника, но на поводке, поскольку они по действующему законодательству не входят в перечень потенциально опасных пород. Об этом рассказал гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
«Ответственность за поведение собаки всегда лежит на владельце, поэтому ношение намордника может быть дополнительной мерой предосторожности даже для неагрессивных пород», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Как напомнил Адамс, питомцев также можно выгуливать без поводка и намордника на огороженной территории, которая принадлежит владельцу животного. При этом на ограждении должна быть надпись в предупреждением о присутствии собаки.
Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Инициатива предполагает, что за выгул собак без поводка и намордника или нахождение животных на детских площадках гражданам будет грозить штраф до трех тысяч рублей, должностным лицам - до 15 тысяч рублей, а штраф для юрлиц составит до 30 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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