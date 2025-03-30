Юрист: С 1 апреля водители в РФ могут получить штраф за иностранные права
С 1 апреля 2025 года иностранцы, которые получили вид на жительство РФ или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, могут получить штраф до 15 тысяч рублей за использование водительских прав другого государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области, юриста Александра Хаминского.
Он напомнил, что с 1 апреля управление транспортом с иностранными правами будет считаться административным правонарушением. К тому же, с этого дня в России перестает действовать упрощенный порядок замены прав без экзаменов.
До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с RT объяснил для чего нужен закон о смене иностранных водительских удостоверений. При этом, по его мнению, в этой инициативе есть и недостаток.
Ранее «Известия» сообщили, что Минпромторг России расширил перечень автомобилей, с которых в стране взимается повышенный транспортный налог из-за их стоимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru