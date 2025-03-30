Юрист: С 1 апреля водители в РФ могут получить штраф за иностранные права

С 1 апреля 2025 года иностранцы, которые получили вид на жительство РФ или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, могут получить штраф до 15 тысяч рублей за использование водительских прав другого государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области, юриста Александра Хаминского.

Он напомнил, что с 1 апреля управление транспортом с иностранными правами будет считаться административным правонарушением. К тому же, с этого дня в России перестает действовать упрощенный порядок замены прав без экзаменов.

«Утопическая история»: Введение прав на управление электросамокатами убьет кикшеринг

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с RT объяснил для чего нужен закон о смене иностранных водительских удостоверений. При этом, по его мнению, в этой инициативе есть и недостаток.

Ранее «Известия» сообщили, что Минпромторг России расширил перечень автомобилей, с которых в стране взимается повышенный транспортный налог из-за их стоимости.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Водительские ПраваАвтомобилистыАвтомобильИностранцыШтраф

Горячие новости

Все новости

партнеры