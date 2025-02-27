В США предложили создать банкноту в 250 долларов с лицом Трампа

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон предложил создать долларовую банкноту с лицом президента США Дональда Трампа. Об этом политик написал в соцсети X.

«С благодарностью объявляю о разработке законопроекта, предписывающего Бюро гравировки и печати создание банкноты... с изображением Дональда Трампа», - написал Уилсон.

Конгрессмен от Южной Каролины отметил, что номинал купюры составит 250 долларов.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп разместил в Белом доме свою фотографию, сделанную при аресте в тюрьме в штате Джорджия, напоминает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КупюрыСШАДональд Трамп

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