В США предложили создать банкноту в 250 долларов с лицом Трампа
27 февраля 202512:16
Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон предложил создать долларовую банкноту с лицом президента США Дональда Трампа. Об этом политик написал в соцсети X.
«С благодарностью объявляю о разработке законопроекта, предписывающего Бюро гравировки и печати создание банкноты... с изображением Дональда Трампа», - написал Уилсон.
Конгрессмен от Южной Каролины отметил, что номинал купюры составит 250 долларов.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп разместил в Белом доме свою фотографию, сделанную при аресте в тюрьме в штате Джорджия, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru