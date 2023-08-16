Юрист Русяев: мошенники предлагают застраховать авто, а потом получить выплату
Мошенники в сфере страхования часто используют для корыстных целей специальные автосервисы, предлагая сначала купить и застраховать машину, а потом получить страховую выплату, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев.
По его словам, автомобилистам стоит обращаться к правоохранителям сразу после получения подобных предложений.
Русяев рассказал, что некоторые сервисы специально покупают новые авто, разбивают их и продают страховым компаниям дорогие детали.
Ранее автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин рассказывал, что российские владельцы автомобилей Mercedes находят пути для обеспечения работы авто, не смотря на отключение от программного обеспечения, передает «Радиоточка НСН».
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