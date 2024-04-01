Юрист Русяев: Гражданину могут отказать в страховой пенсии при нехватке стажа
Россиянину могут отказать в назначении страховой пенсии при нехватке страхового стажа. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.
«Если у гражданина менее 15 лет стажа, в страховой пенсии ему будет отказано. Также нехватка пенсионных баллов, количество которых напрямую зависит от размера официальной заработной платы и сумм уплаченных работодателем взносов», — рассказал эксперт.
Русяев пояснил, что в случае низких «белых» доходов либо нестабильной занятости бывает сложно накопить необходимое количество баллов к пенсионному возрасту. Кроме того, на назначение пенсии может повлиять предоставление недостоверных данных или поддельных документов в Социальный фонд.
Юрист отметил, что для назначения страховой выплаты по старости россиянам необходимо соблюсти ряд ключевых условий, в числе которых достижение пенсионного возраста: 58 лет для женщин, 63 года для мужчин. Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, гражданину могут отказать в назначении такой пенсии.
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