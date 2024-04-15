Юрист Ручкина: Сдающим квартиру в аренду пенсионерам не грозит лишение пенсии

По её словам, это означает, что пенсионеры сохранят право на пенсию и её индексацию, а также на получение региональных льгот, например, на проезд в общественном транспорте.

Эксперт отметила, что доход от сдачи жилплощади в аренду учитывается при определении имущественного положения пенсионера, поэтому при превышении уровня регионального прожиточного минимума могут отказать в субсидиях, например, на оплату услуг ЖКХ.

Ручкина также посоветовала пенсионерам, сдающим квартиру в аренду, оформить статус самозанятого, так как в этом случает ставка налога на доход физических лиц (НДФЛ) составит не 13%, а только 4%.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне могут докупить для пенсии трудовой стаж и нужные пенсионные баллы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».