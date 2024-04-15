Юрист Ручкина: Сдающим квартиру в аренду пенсионерам не грозит лишение пенсии
Неработающие пенсионеры, которые официально сдают квартиры в аренду, сохранят статус неработающего. Об этом сайту АиФ рассказала декан юридического факультета Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина.
По её словам, это означает, что пенсионеры сохранят право на пенсию и её индексацию, а также на получение региональных льгот, например, на проезд в общественном транспорте.
Эксперт отметила, что доход от сдачи жилплощади в аренду учитывается при определении имущественного положения пенсионера, поэтому при превышении уровня регионального прожиточного минимума могут отказать в субсидиях, например, на оплату услуг ЖКХ.
Ручкина также посоветовала пенсионерам, сдающим квартиру в аренду, оформить статус самозанятого, так как в этом случает ставка налога на доход физических лиц (НДФЛ) составит не 13%, а только 4%.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне могут докупить для пенсии трудовой стаж и нужные пенсионные баллы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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