«Угроза для окружающих!»: Штрафы за пьяную езду на самокатах призвали повысить

«То, что самокатчикам собираются на законодательном уровне запретить ездить пьяными и покидать место ДТП – это прекрасно. Считаю, что эта мера крайне необходима. Есть люди, которые берут самокат в аренду, либо пользуются своим, при этом представляя угрозу для окружающих… Часто они не осознают опасность пьяной езды на электросамокате. Я всегда повторяю, что те штрафы, которые сейчас прописаны в КоАПе, очень маленькие. Стоит вспомнить, что за езду в состоянии алкогольного опьянения за рулем человек лишается прав. Отлучение человека от самоката – история довольно утопичная. Но необходимо существенное увеличение размера штрафов», - сказала Эрдман.

Кроме того, она отметила, что без фиксации правонарушений штрафы для пользователей электросамокатов будут «пылью на ботинках». По словам Эрдман, если пользователь частного самоката сбил человека, его будет почти невозможно идентифицировать.

«Без фиксации эти штрафы просто пыль на ботинках. Вопрос не просто в том, чтобы эти штрафы были, а в том, кто и в каком порядке будет фиксировать эти правонарушения. Если говорить про покидание места происшествия… То с кикшерингами довольно понятно, каким образом можно будет найти того человека, который покинул место происшествия: достаточно запомнить цвет самоката, время и место, чтобы оператор нашел в своей системе того человека, который пользовался самокатом. А вот что касается частных самокатов, условно некий черный самокат, на нем некий человек в серой толстовке с капюшоном сбил человека и умчался на нем вдаль... Каким образом мы будем идентифицировать, ловить и пытаться понять, кто скрылся с места происшествия, не очень понятно», - указала собеседница НСН.

Мосгордума предлагает предусмотреть вступление в силу предлагаемых изменений в КоАП РФ с 1 апреля 2024 года, то есть до начала массового прокатного сезона. Законопроект будет внесен в Госдуму и направлен в правительство РФ для получения требуемого официального отзыва, передает «Радиоточка НСН».

