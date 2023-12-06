Юрист рассказала о допустимости отправки рабочих документов в мессенджерах
6 декабря 202311:44
Глава аналитической службы адвокатского бюро «Инфралекс» Ольга Плешанова рассказала «ФедералПресс», допустимо ли передавать рабочие документы через мессенджеры.
По ее словам, внутренние правила пользования документами устанавливают компании, но это гарантированно запрещено в случае, если документы содержат государственную или коммерческую тайну.
«Если документы типовые, ничего существенно не значащие, то их отправлять можно», - пояснила юрист.
Она отметила, что зачастую на работе все пользуются служебной почтой. Пользование личной почтой неправильно, и организация должна отвечать за соблюдение внутренних правил и защиту данных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru