Юрист рассказала о допустимости отправки рабочих документов в мессенджерах

Глава аналитической службы адвокатского бюро «Инфралекс» Ольга Плешанова рассказала «ФедералПресс», допустимо ли передавать рабочие документы через мессенджеры.

По ее словам, внутренние правила пользования документами устанавливают компании, но это гарантированно запрещено в случае, если документы содержат государственную или коммерческую тайну.

«Если документы типовые, ничего существенно не значащие, то их отправлять можно», - пояснила юрист.

Она отметила, что зачастую на работе все пользуются служебной почтой. Пользование личной почтой неправильно, и организация должна отвечать за соблюдение внутренних правил и защиту данных.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МессенджерыДокументы

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