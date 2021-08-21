Юрист рассказал россиянам о скрытых налогах

Помимо законно установленных налогов существуют скрытые сборы, которые ложатся на конечного потребителя, и каждый россиянин платит их в казну. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

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В частности, скрытые налоги включены в цену бензина, алкогольной и табачной продукции, стоимость различных лицензий, госпошлины, взносы на капремонт, страховки.

«Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства. При этом человек не будет до конца понимать, куда же подевались деньги, даже если все расходы были заранее запланированы», — объяснил юрист.

Эксперт добавил, что самые распространенные — налоги на добавленную стоимость (НДС) и акциз.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:НалогиРоссия
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