Юрист рассказал об особенностях разделения отпуска
Работодатель согласно Трудовому кодексу России имеет право распоряжаться днями отпуска работника. Об этом напоминает юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.
Кофанов рассказал о том, что работодатель "утверждает график отпусков". Он не обязан согласовывать его с работником. Исключения составляют организации, в которых действует профсоюз. Юрист отметил, что в теории глава организации может не учитывать мнение своих сотрудников, однако в реальности большая часть работодателей предпочитает согласовывать отпуска.
Также в эфире "Радио 1" Дмитрий Кофанов рассказал о том, как можно разбить свой отпуск на части. Согласно статье 125 ТК РФ, отпуск можно разделить "по соглашению сторон", при этом инициатором этого может стать любая сторона, для этого достаточно написать заявление. Однако для реализации инициативы нужно согласие обеих сторон.
Юрист также обратил внимание слушателей на то, что одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. Все остальные дни отпуска можно "разбивать" по договорённости с работодателем.
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