Юрист рассказал о штрафе для автомобилистов, который могут назначать автоматически

Речь идет о наказании на основании данных с камер видеонаблюдения. Введение такой практики не потребует установки новых камер и каких-либо затрат.

Достаточно будет изменений в работе существующих аппаратов фиксации.

Как сообщалось, дополнительные динамики и усилители звука в автомобиле могут привести к штрафу в 500 рублей, если акустическая система противоречит положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

