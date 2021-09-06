Юрист рассказал о штрафе для автомобилистов, который могут назначать автоматически
В России ближайшее время штраф за езду без ходовых огней и ближнего света могут назначить автоматически, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Анатолия Миронова.
Речь идет о наказании на основании данных с камер видеонаблюдения. Введение такой практики не потребует установки новых камер и каких-либо затрат.
Достаточно будет изменений в работе существующих аппаратов фиксации.
Как сообщалось, дополнительные динамики и усилители звука в автомобиле могут привести к штрафу в 500 рублей, если акустическая система противоречит положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru