Юрист рассказал о новой схеме мошенничества

По его словам, мошенники предлагают оплатить «договор на использование номера телефона». При разговоре по телефону аферисты представляются сотрудниками отдела абонентского обслуживания сотового оператора. Они говорят, что у абонента заканчивается пользовательское соглашение с сотовой компанией.

Далее необходимо «подтвердить системе, что пользовательское соглашение продлено на новый срок», назвав код, который «жертва» получит через SMS. Злоумышленники сообщают, что направили клиенту ссылку, по которой нужно пройти и ввести код «для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения». После этого они могут получить доступ к аккаунту на «Госуслугах», и доступ к банковской карте.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества через мессенджеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

