Юрист рассказал, кто может зайти в квартиру с проверкой

Он отметил, что у полицейских должно быть постановление на обыск, чтобы зайти в квартиру. В свою очередь, коммунальные службы должны предупредить жильца за 14 дней о намерении осмотреть приборы учета энергоресурсов.

Управляющая компания может прийти в квартиру в заранее оговоренное время, однако не чаще одно раза в три месяца. Спасатели же не имеют права вломиться в жилище, но если хозяин квартиры их не пустит, то будет сам платить за последствия аварии.

