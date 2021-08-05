Юрист рассказал, кто может зайти в квартиру с проверкой

Сотрудники правоохранительных органов могут зайти в квартиру с проверкой только при наличии веского повода, рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

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Он отметил, что у полицейских должно быть постановление на обыск, чтобы зайти в квартиру. В свою очередь, коммунальные службы должны предупредить жильца за 14 дней о намерении осмотреть приборы учета энергоресурсов.

Управляющая компания может прийти в квартиру в заранее оговоренное время, однако не чаще одно раза в три месяца. Спасатели же не имеют права вломиться в жилище, но если хозяин квартиры их не пустит, то будет сам платить за последствия аварии.

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ТЕГИ:ЮриспруденцияЗаконКвартира
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