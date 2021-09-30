ФСБ: Главред The Insider Доброхотов нелегально сбежал на Украину

Главред The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов нелегально перешёл российско-украинскую границу, сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным ведомства, в ночь с 31 июля на 1 августа он прибыл в село Колещатовка Воронежской области, после чего пешком пересёк границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска.

В ФСБ отметили, что планируют объявить Доброхотова в розыск и привлеч его к уголовной ответственности по статье о незаконном пересечении границы.

Ранее адвокат журналиста Юлия Кузнецова заявила, что в квартире супруги и родителей журналиста прошли обыски.

Зарегистрированное в Латвии юридическое лицо «The Insider SIA» внесли в реестр СМИ-иноагентов в конце июля 2021 года. Через несколько днёй стало известно, что против Доброхотов возбудили уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Макса Ван дер Верффа, сообщает RT.

