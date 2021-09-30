ФСБ: Главред The Insider Доброхотов нелегально сбежал на Украину
Главред The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов нелегально перешёл российско-украинскую границу, сообщает пресс-служба ФСБ.
По данным ведомства, в ночь с 31 июля на 1 августа он прибыл в село Колещатовка Воронежской области, после чего пешком пересёк границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска.
В ФСБ отметили, что планируют объявить Доброхотова в розыск и привлеч его к уголовной ответственности по статье о незаконном пересечении границы.
Ранее адвокат журналиста Юлия Кузнецова заявила, что в квартире супруги и родителей журналиста прошли обыски.
Зарегистрированное в Латвии юридическое лицо «The Insider SIA» внесли в реестр СМИ-иноагентов в конце июля 2021 года. Через несколько днёй стало известно, что против Доброхотов возбудили уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Макса Ван дер Верффа, сообщает RT.
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