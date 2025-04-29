Суд взыскал с сети «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей за использование трека Инстасамки

Арбитражный суд столицы взыскал с ресторана сети суши «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей компенсации за по иску директора певицы Инстасамка (Дарьи Зотеевой) Максима Столярова за использование трека певицы. Об этом сообщили РИА Новости.

Речь идет о песне «За деньги да». Столяров является обладателем авторских прав на произведение, а певица - прав на исполнение.

По данным истца, сеть суши разместила два ролика в запрещенной социальной сети, на которых загримированная под певицу Instasamka актриса принимает от курьера заказы на доставку суши, а на фоне звучит фонограмма трека «За деньги да».